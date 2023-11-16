Sosyal medya fenomeni kardeşler Nihal ve Bahar Candan hakkındaki haberlerin ardından Bahar Candan tutuklandı mı? Sorusu başta olmak üzere birçok detay araştırılıyor. Peki, Bahar Candan tutuklandı mı? Bahar Candan hapse mi girdi, neden tutuklandı?

Bahar Candan tutuklandı mı? Bahar Candan hapse mi girdi, neden tutuklandı? Nihal ve Bahar Candan'ın son durumu ne?

Sosyal medya fenomeni kardeşler Nihal ve Bahar Candan'ın emniyetteki sorguları tamamlandı. Bu kapsamda Bahar Candan tutuklandı mı? Sorusu konu hakkında en çok merak edilmekte olan ve araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki, Bahar Candan tutuklandı mı? Bahar Candan hapse mi girdi, neden tutuklandı?

BAHAR CANDAN TUTUKLANDI MI?

Örgütün parasını aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin emniyetteki sorguları tamamlandı. Candan kardeşlerin verdiği ifadede, suç gelirlerini aklama ve dolandırıcılık suçlarını kabul etmediği öğrenildi. Kardeşler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖRGÜT LİDERİ HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Nihal ve Bahar Candan'a geçtiğimiz mayıs ayında Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda tutuklanan çete lideri Onur Apaydın'la ilişkileri sorulduğunda Nihal Candan, Onur Apaydın'ın eski erkek arkadaşı olduğunu, kendisinden uzun süre önce ayrıldığını söyledi. Candan ayrıca, Onur Apaydın'ın ismini Kaan Hamzaoğlu olarak bildiğini ve onun hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti. Candan, Onur Apaydın'ın gerçek ismini bu süreçte öğrendiğini ifade etti.