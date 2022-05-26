Bahar Candan kimdir? Bahar Candan hayatı ve biyografisi! Bahar Candan kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Bahar Candan merak konusu oldu. İşte Bahar Candan hakkında merak edilen Bahar Candan kimdir, Bahar Candan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Bahar Candan , 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da doğdu. Bahar Candan aslen Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı, Nihal Candan'ın ise kız kardeşidir. Bahar Candan, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıfta okuyor ve avukat olmak istiyor. Sesi, tarzı ve kendine has kişiliğiyle sık sık magazin sayfalarına konu olan Bahar Candan, sosyal medyada iddialı paylaşımlarda bulunuyor.

Bahar Candan şarkı denemesinde de bulundu 2017 yılında "İşte Benim Stilim" programında "Dondurma Gibisin" şarkısını seslendirdi. Şarkı o dönem oldukça ilgi görmüştü. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Bahar Candan son olarak "Doya Doya Moda" isimli programa katılmış ve isminden söz ettirmişti.

Instagram hesabının sadece elitlere yönelik olduğunu dile getiren Bahar Candan, sık sık bahsettiği babasını ise şu sözler anlattı: "Babam eğitimci olmasının yanında dinini yaşayan biri. Namaz kılan, oruç tutan, düşünceleri muhafazakâr bir insan."1,76 cm boyunda ve 71 kilo olan Bahar Candan, sosyal medya platformu instagram'da @elitizm1 kullanıcı adıyla yer almaktadır. Bahar Candan'ın instagram'da 438 bin takipçisi bulunmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.