Hareketleri ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin annesi gündeme geliyor. Bahar Candan annesi kim ve Bahar Candan Umut Candan kimdir merak ediliyor. Peki, Bahar Candan annesi kim? Bahar Candan annesi Umut Candan kimdir?

Magazin camiasının ünlü kardeşleri arasında yer alan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, son günlerde yaptıkları nedeniyle magazin gündeminden düşmüyordu. Ancak ikili bu sefer kendileri nedeniyle değil, anneleri gündeme geliyor. Bahar Candan annesi kim? Bahar Candan annesi Umut Candan kimdir? soruları merak ediliyor. Bahar Candan annesi kim? Bahar Candan annesi Umut Candan kimdir? Detaylar haberimizdedir…

BAHAR CANDAN ANNESİ KİM?

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken Bahar Candan'ın kendisi ve ablası kadar annesinin de renkli bir Instagram hesabı var. Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin annesi, Umut Candan merak ediliyor.

BAHAR CANDAN KİMDİR?

Bahar Candan 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 22 yaşındaki Bahar Candan, Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızıdır. Ablası Nihal Candan gibi o da İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla ünlü oldu. Hukuk öğrencisi olduğu bilinen Bahar Candan'ın "Dondurma Gibisin" ve "Dom Pérignon" adlı iki şarkısı var. İşte Benim Stilim'deki konuşma tarzı, mimikleri ve ağlamalarıyla sık sık gündem olan Bahar Candan'ın Doya Doya Moda yarışması için 44 bedene çıktığı söyleniyor. Bahar Candan 1,76 cm boyunda ve 71 kilodur.

NİHAL CANDAN KİMDİR?

Gülnihal Candan, 15 Haziran 1995 yılında Mersin'de doğmuştur. İstanbul Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam eden Nihal Candan, TV8'de yayınlanan Bu Tarz benim yarışmasıyla ünlenmiştir.

Aynı yarışmaya katılan 1997 doğumlu Bahar Candan adında bir kız kardeşi vardır.

16 Ekim 2014 tarihinde Bu Tarz Benim yarışmasına konuk olarak katılıp jüriden 3 yıldız alarak yarışmaya katılmaya hak kazanmıştı.

İkinci sezon Bu Tarz Benim yarışmasında yarışmacı olarak yer alan Nihal Candan'ın yer aldığı programda Soner Sarıkabadayı konuk jüri olarak yer alırken, Nur Yerlitaş, Ivana Sert, Uğurkan Erez ve Kemal Doğulu ana jüri üyeleriydi.

7 Şubat 2016 tarihinde başlayan Survivor 2016 yarışmasına da Nihal Candan gönüllüler takımında yarışmıştı.

Nihal Candan