Üye Girişi
Haberler

Bahar bu hafta var mı? Bahar dizisi 24 Eylül'de başlayacak mı?

Bahar bu hafta var mı? Bahar dizisi 24 Eylül'de başlayacak mı?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahar dizisinin yeni sezonu ne zaman başlayacak? İzleyicilerin merakla beklediği Bahar dizisinin yeni sezonunun başlama tarihi ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Dizi severler, Bahar'ın 24 Eylül'de ekranlara dönüp dönmeyeceğini merak ediyorlar.

"Bahar" dizisinin bu hafta ekranlara gelip gelmeyeceği ve 24 Eylül'de başlayıp başlamayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin yeni sezonunun başlangıç tarihi netleşti. Bahar dizisi 2. Sezon ilk bölüm 24 Eylül Salı akşamı Show TV ekranında izleyici ile buluşacak. Peki, Bahar bu hafta var mı? Bahar dizisi 24 Eylül'de başlayacak mı? İşte detaylar...

BAHAR BU HAFTA VAR MI?

Bahar 24 Eylül Salı akşamı 2. Sezonuyla başlayacak.

Bahar bu hafta var mı? Bahar dizisi 24 Eylül'de başlayacak mı?

BAHAR DİZİSİ 24 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK MI?

Bahar dizisinin 2. Sezon ilk bölümü 24 Eylül Salı akşamı Show TV ekranında izleyici ile buluşacak.

Bahar bu hafta var mı? Bahar dizisi 24 Eylül'de başlayacak mı?

BAHAR DİZİSİ YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Bahar dizisinin kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Dizinin ikinci sezonuna altı yeni karakter katılacak. Peran Vakfı'na başhekim olarak dahil olacak Süreyya karakteri, sağ kolu ve asistanı Ergün ile birlikte diziye katılıyor. Ayrıca Devrim Kabacaoğlu'nun canlandırdığı Uğur'un babası Habip, Evren'in (Buğra Gülsoy) manevi oğlu Cem, Peran Vakfı'nın kantininde çalışan Kiraz ve Çağla'nın (Elit Andaç Çam) arkadaşı Zuhal da yeni sezonda izleyici karşısında olacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Show Tv Bahar Eylül Bahar Dizi

6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar

 Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var

"Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var"

 Şehit Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay! Bu sabah memleketine gidecekmiş

Şehit Şeyda Yılmaz'ın bu sabah için dört gözle beklediği bir planı varmış
Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Kadın polisin şehit olduğu saldırı kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahar bu hafta var mı? Bahar dizisi 24 Eylül'de başlayacak mı? Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit Polis Şeyda Yılmaz olayı nedir, nasıl öldü? SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 7. Hafta maçları ne zaman başlayacak, hangi gün? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? BİM AKTÜEL KATALOĞU (27 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 27 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BİM AKTÜEL KATALOĞU (25 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 25 Eylül Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gelendost Belediye Başkanı kimdir? Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen kim, kaç yaşında? Yunus Emre Geçti kimdir? Ümraniye'de polis memurunu öldüren Yunus Emre kaç yaşında, sabıka kaydı var mı? Benzine zam var mı? 23 Eylül güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 21- 27 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });