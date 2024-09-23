Bahar bu hafta var mı? Bahar dizisi 24 Eylül'de başlayacak mı?

"Bahar" dizisinin bu hafta ekranlara gelip gelmeyeceği ve 24 Eylül'de başlayıp başlamayacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizinin yeni sezonunun başlangıç tarihi netleşti. Bahar dizisi 2. Sezon ilk bölüm 24 Eylül Salı akşamı Show TV ekranında izleyici ile buluşacak. Peki, Bahar bu hafta var mı? Bahar dizisi 24 Eylül'de başlayacak mı? İşte detaylar...

BAHAR BU HAFTA VAR MI?

Bahar 24 Eylül Salı akşamı 2. Sezonuyla başlayacak.

BAHAR DİZİSİ 24 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK MI?

Bahar dizisinin 2. Sezon ilk bölümü 24 Eylül Salı akşamı Show TV ekranında izleyici ile buluşacak.

BAHAR DİZİSİ YENİ SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Bahar dizisinin kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Dizinin ikinci sezonuna altı yeni karakter katılacak. Peran Vakfı'na başhekim olarak dahil olacak Süreyya karakteri, sağ kolu ve asistanı Ergün ile birlikte diziye katılıyor. Ayrıca Devrim Kabacaoğlu'nun canlandırdığı Uğur'un babası Habip, Evren'in (Buğra Gülsoy) manevi oğlu Cem, Peran Vakfı'nın kantininde çalışan Kiraz ve Çağla'nın (Elit Andaç Çam) arkadaşı Zuhal da yeni sezonda izleyici karşısında olacak.