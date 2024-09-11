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Bahar bu akşam var mı? Bahar dizisi bu akşam yayınlanacak mı? Yeni sezon ne zaman başlıyor?

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Bahar dizisi bu akşam yayınlanacak mı? Yeni sezon ne zaman başlıyor? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. Dizi severler, Bahar dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor.

Bahar dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı ve yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İzleyiciler, Bahar dizisinin yeni sezona ne zaman başlayacağını araştırıyor. Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında yayınlanan dizinin bu akşam yeni bölümü var mı? Bahar bu akşam var mı? Bahar dizisi bu akşam yayınlanacak mı? Yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

BAHAR SEZON FİNALİNDE NE OLDU?

Bahar'ın 16. Bölümünde; Bahar ve Timur'un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır.. Bahar'ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır. Bir yandan Nevra'nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır.Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister. Tüm hastane Bahar için seferber olurken Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir. Diğer yandan Rüzgar,Parla ve Umay'ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir. Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir.

Bahar bu akşam var mı? Bahar dizisi bu akşam yayınlanacak mı? Yeni sezon ne zaman başlıyor?

BAHAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar yeni sezon fragmanı henüz yayınlanmadı.

Bahar bu akşam var mı? Bahar dizisi bu akşam yayınlanacak mı? Yeni sezon ne zaman başlıyor?

BAHAR DİSİZİNİN KONUSU NE?

Bahar, yirmi sene önce tıp fakültesinden mezun olmuş, doktorluk yerine ev hanımlığını seçmiştir. Bahar, başarılı cerrah Timur Yavuzoğlu'yla evlidir, hayatını eşine ve çocuklarına adamıştır. Dışarıdan çok mutlu gözüken Yavuzoğlu Ailesi, Bahar'ın hastalığıyla sarsılır.Bahar'ın doktoru Evren, onu kurtarmaya kararlıdır ve tek kurtuluşunun karaciğer nakli olduğunu söyler. Ailede bir tek Timur'un karaciğeri uyumlu çıkar! Büyük bir eşikle sınanan Yavuzoğlu ailesi içinbundan sonrahiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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