Bahar bu akşam var mı? 8 Ekim Bahar dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

Bahar bu akşam var mı? 8 Ekim Bahar dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? soruları gündeme geliyor. Show Tv yayın akışında bu akşam Bahar dizisi yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın yer aldığı Bahar dizisi, konusuyla dikkat çekiyor. Show Tv yayın akışı! Detaylar haberimizdedir…

BAHAR DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Show Tv ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi bu akşam 19. bölümüyle seyircisi ile buluşuyor. Bahar dizisi her Salı saat 20:00'da Show Tv'de yayınlanıyor.

BAHAR DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Bahar'ın 18. Bölümünde; Bahar ve Evren'in arasındaki büyülü ana tanık olan Timur, öfkeyle kendini çıkmaz bir duruma sokacaktır. Bahar, bir yandan Seren'in hamilelik haberini gizlemeye çalışırken, bir yandan Evren'le ilişkisine devam etmeye çalışır. Timur ve Süreyya aynı safta olduklarını fark ederler ve kader onları eğlenceli bir şekilde bir araya getirir! Hastanede ise hangi asistanın İngiltere'ye gideceği merak konusudur. Burs, sürpriz bir isme çıkarken, yapılan kutlama yeni açmazlara ve sürprizlere gebedir.

8 EKİM SHOW TV YAYIN AKIŞI