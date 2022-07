Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Bahar Ayvazoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Bahar Ayvazoğlu kimdir? Bahar Ayvazoğlu kaç yaşında, nereli? Bahar Ayvazoğlu hayatı ve biyografisi!

BAHAR AYVAZOĞLU KİMDİR?

Trabzon - 1976, İlyas, Besire.

Matematiksel İktisatçı, Edebiyatçı, Proje Uzmanı; KTÜ Ekonometri Bölümünü ve AÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi.

2001 yılında AK PARTİ'nin kuruluşu ile siyasi hayatına başladı. 10 yıl aralıksız olarak Trabzon Merkez İlçe Başkanlığında görev yaptı. Ardından 2 yıl Ortahisar İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2015 tarihinde yapılan kongrede AK PARTİ Trabzon Kadın Kolları İl Başkanı seçildi. 2018 tarihinde yapılan kongre ile tekrar AK PARTİ Trabzon Kadın Kolları İl Başkanı oldu. AB hibelerince fonlanan iki ayrı projenin (Do you play with me - Okuldan Hayata) koordinatörlüğünü ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından fonlanan?Bizde Varız? projesinin koordinatörlüğünü yürüttü. Bu çalışmalar ile birlikte engelliler, çocuklar ve gençlerin dezavantajlı olduğu alanlarda önemli çalışmalara imza attı. 2007 yılında AK PARTİ Genel Merkezince düzenlenen?Teşkilat nedir? Teşkilatçı kimdir? konulu yarışmada Türkiye dördüncülüğü elde etti.

Ayvazoğlu, evli ve 2 çocuk annesidir.