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Bahar 38. bölüm fragmanı izle! Bahar son bölümde neler oldu?

Bahar 38. bölüm fragmanı izle! Bahar son bölümde neler oldu?
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Bahar 38. bölüm fragmanı yayınlandı! Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'ın yeni bölümü büyük bir merakla bekleniyor. Son bölümde yaşanan olaylar izleyicileri ekran başına kilitlerken, Bahar 38. bölümde neler olacak?

Bahar dizisinin 37. bölümü nefes kesici sahnelerle sona erdi. Seren'in doğumu sırasında büyük bir risk alan Bahar, hiç beklemediği bir ihanetle karşılaştı. Peki, Bahar yeni bölüm fragmanı bizlere neler gösteriyor? Bahar, aldığı tıbbi kararlardan dolayı zor durumda kalırken, Aziz Uras'ın şikayeti tüm dengeleri değiştirdi. İşte Bahar yeni bölüm detayları…

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seren'in doğum sancıları başladığında, jinekologların kongre nedeniyle hastanede olmaması işleri daha da zorlaştırır. Tam bu esnada, doğumu yönetmesi beklenen Rengin'in ani bir rahatsızlık geçirerek ameliyatı üstlenemeyecek duruma gelmesi, hastanede büyük bir krize yol açar. Tüm gözler, henüz bu kadar büyük bir sorumluluk üstlenmemiş olan Bahar'a çevrilir. Aziz Uras'ın tüm itirazlarına ve tereddütlerine rağmen, başka bir seçenek kalmaz. Bahar, meslek hayatındaki ilk doğumunu gerçekleştirmek zorundadır! Evren'in desteğiyle, oldukça riskli bir doğumu yönetmeye karar verir. Sadece tıbbi yetkinliğini değil, aynı zamanda cesaretini de ortaya koymak zorunda kalırken, bu süreç onu Aziz Uras'la doğrudan karşı karşıya getirecektir. Öte yandan hastanenin başka bir köşesinde Leyla, kritik bir ameliyatın ortasında yaşam mücadelesi verirken, doğumu bitiren Bahar, Seren'in çığlığıyla irkilir; "Bahar bebeklerim yaşıyor mu!?"

Bahar 38. bölüm fragmanı izle! Bahar son bölümde neler oldu?

BAHAR 38. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

BAHAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Bahar" dizisinin 38. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Bahar'ın Seren'in doğumunda yetkisini aşarak aldığı riskin beklenmedik bir soruşturmaya yol açtığını öğreniyoruz. Daha da şaşırtıcı olan, Bahar'ı şikayet eden kişinin Aziz Uras olduğunun ortaya çıkması. Bu durum, Bahar'ın kariyerini ve hastane içindeki ilişkilerini derinden etkiliyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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