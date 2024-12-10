Bahar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Bahar 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Bahar 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Aralık Bahar yeni bölüm izleme linki var mı? Bahar 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Aralık Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar ve Timur kızları Umay konusunda karşı karşıya gelirken; Timur önce Bahar'ı Evren'le vurmaya çalışıyor daha sonra Doruk'tan Evren'e test yapmasını istiyor. Bahar, Evren'in geçirdiği zorlu süreçte onun en büyük destekçisi olurken; Evren hastalığının bir tedavisi olmadığını öne sürüyor. Bahar'ın "Birlikte bunun üstesinden geliriz, bunu hallederiz" sözlerinden sonra, Evren'in hayatta bazı şeylerin üstesinden gelmeye güçlerinin yetmeyeceğini ve bittiğini söylemesi ise izleyiciler için şok etkisi yaratıyor. İlişkilerinin bu zorlu sınavdan geçip geçemeyeceği ise büyük merak konusu oluyor.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç (Çam Çağla)

• Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal

BAHAR 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar 29. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

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BAHAR KONUSU NE?

Mutfakta doktor önlüğü içinde gördüğümüz Bahar karakterinin yer aldığı çarpıcı afişin, dizinin hikayesiyle uyumu da övgü dolu yorumlar aldı. Büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar; yaşadığı ani bir hastalıkla hayatını yeniden inşa etmeye karar verir. "Uyanmaya hazır mısın?" sorusuyla da dikkat çeken afiş, Bahar'ın yaşayacağı dönüşüme dair ilk sinyalleri veriyor.

Hepimiz kadar yenilmiş ama hepimizden daha cesur karakterleri bir araya getiren dizinin hikayesi ise şöyle: Bahar ( Demet Evgar ), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.