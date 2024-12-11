Heyecan ve duygusal sahnelerle dikkat çeken Bahar, 28. bölümüyle yine izleyicilerini ekran başına kilitledi. Bu hafta yayınlanan bölümde, hem duygusal çalkantılar hem de büyük sırların ortaya çıkışı diziye damga vurdu. Eğer Bahar 28. bölüm full, tek parça izle seçeneklerini arıyorsanız, dizi hakkında bilmeniz gerekenleri sizin için derledik. Bahar 28. bölüm full, tek parça izle!

BAHAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Bahar'ın 28. Bölümünde; Ameliyat sırasında bayılan Evren'in yerine geçen Bahar, kanamayı durdurmak için çabalarken, Evren'in bayılmasının ardında bir şaibe olduğunu öğrenen Cemre, hastanede büyük bir kriz yaratır. Bu sırada, gazetecilerin hastane önünde toplanmasıyla olay kısa sürede kamuoyuna yansır. Hastanenin itibarını korumaya kararlı olan Timur, durumu kurtarmak için bir plan yapar. Öte yandan, kazadan sonra görüşmeleri yasaklanan Umay ve Cem'in yakınlığı hız kesmeden devam eder. Timur ile Efsun arasındaki tehlikeli yakınlık ikisini de korkuturken, Rengin'in şüpheleri de derinleşir. Bahar'ın kameralara yaptığı açıklama sırasında Evren'in sakladığı sır da ortaya çıkar. Bahar'ın bütün dengesini alt üst eden yeni bir karar, Evren ve Bahar'ın ilişkisini beklenmedik bir sınava sokar.

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