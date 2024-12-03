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Bahar 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Aralık Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki!

Bahar 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Aralık Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki!
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Bahar dizisinin merakla beklenen 28. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı araştırılıyor. İzleyiciler yeni bölüm fragmanını merakla bekliyor. 3 Aralık Bahar yeni bölüm izleme linki var mı? Bahar 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Aralık Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki!

Bahar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Bahar 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Bahar 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Aralık Bahar yeni bölüm izleme linki var mı? Bahar 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Aralık Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tanıtımda, Bahar kendi hayatına odaklanmaya başladığından beri ailesinin daha fazla dağıldığını düşünürken Evren yine Bahar'a destek olmaya çalışıyor. Asistan doktorların, Aziz Uras ve Seren'e yaptıkları sürpriz dikkat çekiyor. Rengin, Timur'un Efsun ile arasında bir şey olduğundan şüphe ederken Bahar'dan fikir alıyor. Tanıtımın finalinde Timur, Bahar'a "O adam senin hayatında olduğu sürece kızımı alamayacaksın" derken Rengin'in de mahkeme salonuna geliyor olması yeni bölümde neler olacağına dair heyecanı yükseltiyor.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç (Çam Çağla)

• Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal

BAHAR 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar 28. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Fragman takip sayfası için tıklayınız .

BAHAR KONUSU NE?

Mutfakta doktor önlüğü içinde gördüğümüz Bahar karakterinin yer aldığı çarpıcı afişin, dizinin hikayesiyle uyumu da övgü dolu yorumlar aldı. Büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar; yaşadığı ani bir hastalıkla hayatını yeniden inşa etmeye karar verir. "Uyanmaya hazır mısın?" sorusuyla da dikkat çeken afiş, Bahar'ın yaşayacağı dönüşüme dair ilk sinyalleri veriyor.

Hepimiz kadar yenilmiş ama hepimizden daha cesur karakterleri bir araya getiren dizinin hikayesi ise şöyle: Bahar ( Demet Evgar ), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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