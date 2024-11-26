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Bahar 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Kasım Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki!

Bahar 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Kasım Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki!
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Bahar dizisinin merakla beklenen 27. Bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı araştırılıyor. İzleyiciler yeni bölüm fragmanını merakla bekliyor. 26Kasım Bahar yeni bölüm izleme linki var mı? Bahar 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 13 Kasım Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki!

Bahar dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Bahar 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Bahar 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Kasım Bahar yeni bölüm izleme linki var mı? Bahar 27. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26 Kasım Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Efsun'un başına gelen kazayı kendince soruşturan Edip'in iki kişinin eve girdiğini anlamasıyla Bahar'ın üstündeki baskı artar. İtiraf etmeyi defalarca düşünen ama yapamayan Bahar, Edip'in son hamlesiyle herkesi şaşırtacak bir karar alır. Bu tüm aile dinamiklerini değiştirirken, Aziz Uras ve Seren için de işler zorlaşacaktır. Kaza sonucu hastaneye gelen yaralılar bir yandan geçmiş travmaları canlandırırken diğer yandan da Timur, Rengin,Evren ve Bahar'ı birlikte çalışmaya zorlar. Ameliyatta yaşanan bir durum Bahar'ı önemli bir kararın eşiğine getirir.

BAHAR DİZİSİ OYUNCULARI

• Demet Evgar (Bahar Özden Yavuzoğlu)

• Buğra Gülsoy (Evren Yalkın)

• Mehmet Yılmaz Ak (Timur Yavuzoğlu)

• Hatice Aslan (Nevra Yavuzoğlu)

• Ecem Özkaya (Rengin Çevik)

• Füsun Demirel (Gülçiçek Özden)

• Elit Andaç (Çam Çağla)

• Demirhan Demircioğlu Aziz (Uras Yavuzoğlu)

• Nil Sude Albayrak (Seren)

• Alisa Sezen Sever (Umay Yavuzoğlu)

• Hasan Şahintürk (Reha)

• Sena Mia Kalıp

• Sonat Tokuç

• Devrim Kabacaoğlu

• Ege Erkal

BAHAR 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bahar 12. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.

Fragman takip sayfası için tıklayınız .

Senaryosunu Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı; büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar'ın ( Demet Evgar ) ani bir hastalıkla değişen hayatına ve dönüşümüne odaklanan " Bahar, Show TV'de ekrana geliyor. Bahar CANLI izle! SHOW TV Bahar 25. bölüm CANLI izleme linki!

BAHAR KONUSU NE?

Mutfakta doktor önlüğü içinde gördüğümüz Bahar karakterinin yer aldığı çarpıcı afişin, dizinin hikayesiyle uyumu da övgü dolu yorumlar aldı. Büyük hayallerle tıp okuyan, sonrasında hayatını eşine ve iki çocuğuna adayan Bahar; yaşadığı ani bir hastalıkla hayatını yeniden inşa etmeye karar verir. "Uyanmaya hazır mısın?" sorusuyla da dikkat çeken afiş, Bahar'ın yaşayacağı dönüşüme dair ilk sinyalleri veriyor.

Hepimiz kadar yenilmiş ama hepimizden daha cesur karakterleri bir araya getiren dizinin hikayesi ise şöyle: Bahar ( Demet Evgar ), ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan 'kusursuz' görünen ailesinin özellikle de eşi Timur'un (Mehmet Yılmaz Ak) başka bir yüzüyle karşılaşacak. Bahar'ın ani hastalığı ile ailedeki tüm dinamikler değişecek. Bu süreçte Evren (Buğra Gülsoy), her anlamda Timur'un rakibi olacak. Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmesi ise çoğu zaman trajikomik hikayelerle izleyiciye umut aşılayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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