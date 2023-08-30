Bahanesi Şampiyonlar Ligi'nde oynamaktı! G.Saray, Ramos'u her an açıklanabilir

Galatasaray, İspanyol futbolunun simge isimlerinden biri olan Sergio Ramos ile anlaşma aşamasında. Ramos'un transferi için ilk teklif 15 milyon euro olurken, son yapılan pazarlıklar sonucunda bu miktar 10 milyon euroya düştü. Ramos ile 1 artı 1 yıllık kontrat imzalanması bekleniyor.

Galatasaray, bir süredir İspanyol futbolunun simge isimlerinden biri olan Sergio Ramos'la görüşme halinde... 37 yaşındaki stoperi kadrosuna katmak için temaslarda bulunan Aslan, ilk olarak kapıyı 15 milyon Euro'dan açan oyuncuyu, son yapılan pazarlıklarla 10 milyon Euro seviyesine ikna etti.

Temasları titizlikle yöneten idareciler, büyük ölçüde anlaşmaya vardıkları futbolcuyu saatler içinde resmen açıklamayı hedefliyor. Ramos'la 1 artı 1 senelik kontrat imzalanması bekleniyor.

Arap Yarımadası'ndan ekstrem teklifler almasına rağmen kariyerini Avrupa'da noktalamayı planlayan Ramos'la, Beşiktaş da ilgilenmişti. Ancak Siyah-Beyazlılar, sonrasında bu transferde geri adım atmıştı.

Ramos'la Avrupa'dan ilgilenen başka kulüpler olsa da başarılı futbolcunun istediği seviyede teklifler gelmeyince Aslan, transferde iddialı konuma gelmişti. Avrupa'da transfer döneminin resmi olarak bitmesine kısıtlı süre kala Ramos'un Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızlarla dolu kadrosuna katılması bekleniyor.

Sarı- Kırmızılı taraftarlar, Sergio Ramos'un sosyal medya hesaplarını yakından takip ediyor. Dünyaca ünlü stoperin dün yapmış olduğu paylaşım, Sarı-Kırmızılılar'ı heyecanlandırdı. Deneyimli isim, Instagram hesabından uçakta olduğunu gösteren bir paylaşım yaptı. Bu görüntü sonrasında sosyal medyada, 'Ramos, Galatasaray için yola çıktı' yorumları yapıldı. İspanyol futbolcunun uçaktaki videosu, sosyal medyada birçok kez paylaşıldı.