Bahamalar ve Malta bayraklı gemiler Bodrum'a geldi

Bahamalar bayraklı yolcu gemisi Silver Spirit ile Malta bayraklı Star Flyer isimli yelkenli Bodrum ilçesine geldi. Rodos Limanı'ndan gelen kruvaziyer ve yelkenli gemiler, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından şehir turu yaptı, tarihi alanları gezdi.

Bahamalar bayraklı yolcu gemisi Silver Spirit ile Malta bayraklı Star Flyer isimli yelkenli Bodrum ilçesine geldi.

Rodos Limanı'ndan gelen 210 metrelik kruvaziyer, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gece saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek gemide, ağırlıklı olarak ABD ve İngiliz uyruklu 572 yolcu ile 403 personel bulunuyor.

Malta bayraklı 111 metrelik yelkenli "Star Flyer" de Rodos Limanı'ndan geldi. Akşam saatlerinde Dalyan'a hareket edecek yelkenlide çoğunluğu ABD'li 145 yolcu ile 75 personel bulunuyor.

Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından şehir turu yaptı, tarihi alanları gezdi.