Bahamalar bayraklı Norwegian Jade Bodrum'u ziyaret etti
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Rodos Limanı'ndan gelen Norwegian Jade isimli kruvaziyer gemisi, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti. Gemide 2 bin 721 yolcu ve 1007 personel bulunuyor. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından Bodrum'u gezdi ve alışveriş yaptı. Geminin akşam Mikanos Limanı'na gitmesi planlanıyor.
Bahamalar bayraklı "Norwegian Jade" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti.
Rodos Limanı'ndan gelen 294 metrelik yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD uyruklu 2 bin 721 yolcu ile 1007 personel bulunduğu belirtildi.
Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler Paşatarlası ve Kumbahçe sahilinde gezdi, çarşıda alışveriş yaptı. Bazı yolcular da tarihi turistik yerleri gezdi.
"Norwegian Jade", akşam Mikanos Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.