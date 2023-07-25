Bahamalar bayraklı Norwegian Jade Bodrum'u ziyaret etti

Rodos Limanı'ndan gelen Norwegian Jade isimli kruvaziyer gemisi, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti. Gemide 2 bin 721 yolcu ve 1007 personel bulunuyor. Turistler, gümrük işlemlerinin ardından Bodrum'u gezdi ve alışveriş yaptı. Geminin akşam Mikanos Limanı'na gitmesi planlanıyor.