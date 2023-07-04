Bahamalar bayraklı Norwegian Jade Bodrum'u ziyaret etti

Rodos Limanı'ndan gelen Norwegian Jade isimli kruvaziyer gemisi, Muğla'nın Bodrum ilçesini ziyaret etti. Gemide 2 bin 658 yolcu ve 1015 personel bulunuyor. Turistler sahilde gezdi ve çarşıda alışveriş yaptı. Geminin akşam Mikanos Limanı'na gitmesi planlanıyor.