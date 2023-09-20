Bahamalar bayraklı kruvaziyer Bodrum'u ziyaret etti

Bahamalar bayraklı 'Resilient Lady' isimli kruvaziyer, Bodrum ilçesini ziyaret etti. Gemide çoğu ABD'li ve İngiliz 2300 yolcuyla 1157 personel bulunuyor. Yolcular, güzel havanın tadını çıkardı ve turistik yerleri ziyaret etti.