Bahamalar Bayraklı Kruvaziyer Bodrum'u Ziyaret Etti

Rodos Limanı'ndan gelen 277 metrelik yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı. Gemide çoğu İngiliz ve ABD uyruklu 1355 yolcu ile 1088 personel bulunduğu belirtildi. Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler sahilde gezdi, çarşıda alışveriş yaptı. Bazı yolcular ise tarihi yerleri ziyaret etti. 'Resilient Lady', akşam Mikanos Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.