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Bahamalar Bayraklı Kruvaziyer Bodrum'a Geldi

Bahamalar bayraklı kruvaziyer Norwegian Jade, Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştı. Gemide çoğu ABD'li ve Kanadalı 2 bin 446 yolcu ile 1022 personel bulunuyor. Bodrum Limanı'na bu sezon 86 yolcu gemisiyle şu ana kadar 82 bin 39 yolcunun geldiği bildirildi.