Bahamalar Bayraklı Kruvaziyer Bodrum'a Geldi

Bahamalar bayraklı kruvaziyer Norwegian Jade, Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştı. Gemide çoğu ABD'li ve Kanadalı 2 bin 459 yolcu ile 1029 personel bulunuyor. Turistler sahil bandında yürüyüş yaparak çarşıda alışveriş yaptı. Norwegian Jade akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek. Ayrıca lüks yat Emerald Sakara da Kuşadası'ndan gelerek limana demirledi ve Rodos Adası'na gidecek.