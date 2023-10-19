Bahama Bayraklı Seaborn Encore Marmaris'e Geldi

Muğla'nın Marmaris Gümrüklü Limanına yanaşan Bahama bayraklı Seabourn Encore isimli dev yolcu gemisi, Amerikalı 560 yolcu ve 440 personeli ile birlikte Marmaris'i gezecek.

Bahama Bayraklı Seaborn Encore isimli dev yolcu gemisi sabah saatlerinde Muğla'nın Marmaris Gümrüklü Limanına yanaştı. Rutin program dahilinde, büyük bölümü Amerikalı 560 yolcu ve 440 personeli ile Marmaris'e gelen geminin akşam saatlerinde ayrılacağı belirtildi.

211 metre boyunda 36 metre enindeki Bahama bayraklı Seabourn Encore isimli Yolcu gemisi, Girit limanından gelerek Marmaris'e yanaştı. 560 yolcusu gemiden inerek Marmaris çarşı, yat limanı ve kırsal mahalleri ve Dalyan'ı gezmek üzere turlara katıldılar.

Akşam saat 23.00 da Marmaris limanından ayrılacak olan dev geminin sonraki durağı Bodrum limanı olacağı belirtildi. - MUĞLA