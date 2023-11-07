Bahama bayraklı Norwegian Gem adlı kruvaziyer Alanya'ya geldi

Limasol'dan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren Norwegian Gem adlı kruvaziyer, Alanya Limanı'na ulaştı. Gemide 1753 yolcu ve 1039 personel bulunuyor. Turistler ören yerlerini ziyaret etti ve alışveriş yaptıktan sonra gemi Heraklion'a hareket edecek.

Bahama bayraklı "Norwegian Gem" adlı kruvaziyer, Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

???????Limasol'dan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 295 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

Alanya Limanı'na yanaştırılan gemide, çoğu ABD'li 1753 yolcu ve 1039 personel bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen bazı turistler, turlara katılıp ören yerlerini ziyaret etti, bazıları ise ilçe merkezini gezerek alışveriş yaptı. "Norwegian Gem" akşam saatlerinde Heraklion'a hareket edecek.