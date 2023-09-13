Bahama bayraklı kruvaziyer Muğla'ya demirledi

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen Bahama bayraklı Seabourn Encore isimli kruvaziyerde 555 yolcu ve 429 personel bulunuyor. Turistler, şehir merkezini gezip alışveriş yaparken, kruvaziyer gece saatlerinde Kos Limanı'na hareket edecek.

Bahama bayraklı "Seabourn Encore???????" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesinde limana demirledi.

Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine yanaştırılan Bahama bayraklı 210 metrelik gemide, çoğunluğu ABD ve İngiliz uyruklu 555 yolcu ile 429 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından şehir merkezini ve tarihi alanları gezen turistler, Yat Limanı'ndaki restoran ve kafelerde yemek yedi, Marmaris Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.

Çıktığı tur kapsamında Antalya Limanı'ndan gelen kruvaziyerin gece saatlerinde Kos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.