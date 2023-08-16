Bahama bayraklı kruvaziyer Marmaris'i ziyaret etti

Bahama bayraklı Seabourn Encore isimli kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesini ziyaret etti. Gemide 586 yolcu ve 460 personel bulunuyor. Turistler şehir merkezini gezip alışveriş yaptıktan sonra Kos Limanı'na hareket etti.

Bahama bayraklı "Seabourn Encore???????" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesini ziyaret etti.

Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine yanaştırılan Bahama bayraklı 210 metrelik gemide, çoğunluğu ABD ve İngiliz uyruklu 586 yolcu ile 460 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından şehir merkezini ve tarihi alanları gezen turistler, Yat Limanı'ndaki restoran ve kafelerde yemek yedi, Marmaris Kapalı Çarşı'da alışveriş yaptı.

Çıktığı tur kapsamında Antalya Limanı'ndan gelen kruvaziyerin gece saatlerinde Kos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.