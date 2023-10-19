Bahama Bayraklı 'Seaborn Encore' isimli dev yolcu gemisi Muğla'nın Marmaris Gümrüklü Limanı'na yanaştı. 560 yolcu ve 440 personeli ile Marmaris'e gelen gemi, akşam saatlerinde ayrılacak.

Bahama bayraklı dev yolcu gemisi 560 yolcu getirdi

MUĞLA - Bahama Bayraklı 'Seaborn Encore' isimli dev yolcu gemisi sabah saatlerinde Muğla'nın Marmaris Gümrüklü Limanı'na yanaştı. Rutin program dahilinde, büyük bölümü Amerikalı 560 yolcu ve 440 personeli ile Marmaris'e gelen geminin akşam saatlerinde ayrılacağı belirtildi.

211 metre boyunda 36 metre enindeki Bahama bayraklı 'Seabourn Encore' isimli yolcu gemisi, Girit limanından gelerek Marmaris'e yanaştı. 560 yolcusu gemiden inerek Marmaris çarşı, yat limanı ve kırsal mahalleri ve Dalyan'ı gezmek üzere turlara katıldılar.

Akşam saat 23.00'de Marmaris limanından ayrılacak olan dev geminin sonraki durağı Bodrum limanı olacağı belirtildi.