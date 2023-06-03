Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Bahadır Yenişehirlioğlu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Bahadır Yenişehirlioğlu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu kaç yaşında, nereli? Bahadır Yenişehirlioğlu hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Bahadır Yenişehirlioğlu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Bahadır Yenişehirlioğlu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu kaç yaşında, nereli? Bahadır Yenişehirlioğlu hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU KİMDİR?

Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu (d. 18 Ocak 1962, Manisa), Türk oyuncu, hukukçu, yazar ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 28. dönem Manisa milletvekilidir.

Daha çok roman türünde eserler vermiştir. Aynı zamanda da avukattır; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'nden mezundur. 2017-2021 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Payitaht "Abdülhamid" dizisinde 5 sezon boyunca canlandırdığı "Tahsin Paşa" karakteriyle ün kazanmıştır. Yenişehirlioğlu, 2021-2022 yılları arasında ise TRT 1'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Derviş karakterini oynadı.

2023 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti'den Manisa milletvekili adayı oldu.