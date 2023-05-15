Ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu,TRT 1'de yayınlanan Payitaht "Abdülhamid" dizisinde 5 sezon boyunca canlandırdığı "Tahsin Paşa" karakteriyle adından söz ettirmiştir. Bahadır Yenişehirlioğlu'nun hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından ünlü oyuncunun biyografisi araştırılıyor. Peki, Bahadır Yenişehirlioğlu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu hangi dizilerde oynadı? Bahadır Yenişehirlioğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU KİMDİR?

Bahadır Yenişehirlioğlu, 18 Ocak 1962 tarihinde Manisa'da dünyaya gelmiştir. Daha çok roman türünde eserler vermiştir. Aynı zamanda da avukattır; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'nden mezundur. 2017-2021 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Payitaht "Abdülhamid" dizisinde 5 sezon boyunca canlandırdığı "Tahsin Paşa" karakteriyle ün kazanmıştır. Yenişehirlioğlu, 2021-2022 yılları arasında ise TRT 1'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Derviş karakterini oynadı.

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Manisa AK Parti'den 1. sıradan milletvekili adayı olan ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçildi.

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2014 Yedi Güzel Adam

2016 Sevda Kuşun Kanadında

2017-2021 Payitaht "Abdülhamid"

2020 Mesnevi'den Hikâyeler

2021-2022 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı

2022-2023 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı