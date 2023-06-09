AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde trafik kazası geçirdi. Vatandaşları endişelendiren haberin ardından Bahadır Yenişehirlioğlu kaza mı yaptı? Son dakika! Bahadır Yenişehirlioğlu sağlık durumu nasıl? soruları aratıldı.

Bahadır Yenişehirlioğlu kaza mı yaptı? Son dakika! Bahadır Yenişehirlioğlu sağlık durumu nasıl? soruları merak ediliyor. AK Parti Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu trafik kazası geçirmesinin ardından arama motorlarında Bahadır Yenişehirlioğlu'nun sağlık durumu hakkında araştırmalar yapıldı. Peki, Bahadır Yenişehirlioğlu kaza mı yaptı? Son dakika! Bahadır Yenişehirlioğlu sağlık durumu nasıl?

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU KAZA MI YAPTI?

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve oğlu, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yenişehirlioğlu ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Dün akşam saatlerinde sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen büyükbaş hayvan yüklü tır, Afyonkarahisar - Uşak kara yolu Çalışlar köyü yakınlarında devrilerek yanmaya başladı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

BÜYÜKBAŞ HAYVANA ÇARPTI

Devrilen tırdaki büyükbaş hayvanlardan bir kısmı kara yoluna dağıldı. Ünal Özdemir (53) idaresindeki otomobil, kara yolunun yaklaşık 5 kilometre gerisindeki Karacaören kavşağında önüne çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kazada otomobilde bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu (61) ve oğlu Muhammed Talha Yenişehirlioğlu (26) yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

112 Acil Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Yenişehirlioğlu ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazalar nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Afyonkarahisar - Uşak kara yolu araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Yenişehirlioğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Dün gece TBMM'deki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra seçim bölgem Manisa'da teşkilatımızla buluşmak üzere çıktığımız yolda Afyonkarahisar'da trafik kazası geçirdik. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. Hastanede tedavimiz devam ediyor. Arayarak veya mesajlarıyla yanımda olan tüm dostlarıma ve sevenlerime teşekkür ederim. Biz bu canın emanetçisiyiz. Sağlıklı günlerde birlikte olmak ümidiyle..." dedi.