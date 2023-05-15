13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sona erdi. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bahadır Yenişehirlioğlu milletvekili oldu mu merak konusu oldu. Peki, Bahadır Yenişehirlioğlu milletvekili oldu mu? Bahadır Yenişehirlioğlu hangi partiden milletvekili seçildi? İşte detaylar...

2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri 14 Mayıs günü gerçekleşti. Gelen sonuçlara göre milletvekili listeleri araştırılıyor. Ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu milletvekili seçildi mi merak konusu oldu. Peki, Bahadır Yenişehirlioğlu hangi partiden milletvekili seçildi? Bahadır Yenişehirlioğlu milletvekili oldu mu? Detaylar haberimizde...

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU MİLLETVEKİLİ OLDU MU?

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Manisa AK Parti'den 1. sıradan milletvekili adayı olan ünlü oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçildi.

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU KİMDİR?

Bahadır Yenişehirlioğlu, 18 Ocak 1962 tarihinde Manisa'da dünyaya gelmiştir. Daha çok roman türünde eserler vermiştir. Aynı zamanda da avukattır; Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'nden mezundur. 2017-2021 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Payitaht "Abdülhamid" dizisinde 5 sezon boyunca canlandırdığı "Tahsin Paşa" karakteriyle ün kazanmıştır. Yenişehirlioğlu, 2021-2022 yılları arasında ise TRT 1'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Derviş karakterini oynadı.