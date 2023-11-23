Bahadır Özgür kimdir? Halk Tv konuğu Bahadır Özgür kaç yaşında, nereli? Bahadır Özgür biyografisi!

Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gazeteci Bahadır Özgür oldu. Halk Tv konuğu Bahadır Özgür kimdir ve Bahadır Özgür kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Bahadır Özgür kimdir? Bahadır Özgür kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Gazeteci Bahadır Özgür oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Bahadır Özgür kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Bahadır Özgür kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Bahadır Özgür kimdir? Bahadır Özgür kaç yaşında, nereli? Bahadır Özgür biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

BAHADIR ÖZGÜR KİMDİR?

Bahadır Özgür Güler, Akademik, Diğer Kategoriler kategorilerinde eserler yazmıştır. Bahadır Özgür, 1975 Kayseri'de dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye bölümünden mezun oldu. Bahadır Özgür, gazetecilik kariyerine 1997'de Evrensel'de başladı.

2005 ile 2010 yılları arasında Ekonomi gazetesi Referans'ta editör olarak çalıştı. Bahadır Özgür Güler kitapları; Efil Yayınevi aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur. Bahadır Özgür Güler tarafından yazılan son kitap"Genel Matematiğe Giriş 2. Cilt", Efil Yayınevi tarafından okurların beğenisine sunulmuştur. Özgür, Radikal Gazetesi kapanınca Hürriyet'e alındı ancak buradan istifa etti. Şubat 2018'den beri Gazete Duvar'da köşe yazıları yazdı.