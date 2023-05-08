Bahadır Erdem aday mı? 2023 Bahadır Erdem nereden, hangi ilden, hangi partiden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Bahadır Erdem aday mı? 2023 Bahadır Erdem milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Bahadır Erdem aday mı? 2023 Bahadır Erdem milletvekili adayı mı? İşte detaylar...