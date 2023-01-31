Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kardeşi, İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş'in kim olduğu merak ediliyor. Futbolseverlerin merak ettiği isimler arasında yer alan Bahaddin Güneş kimdir? Bahaddin Güneş kaç yaşında, nereli? Bahaddin Güneş hayatı ve biyografisi!

Futbolseverlerin sevdiği isimlerden biri olan Bahaddin Güneş hakkında merak edilenler var. Şenol Güneş'in kardeşi olarak bilinen isim Bahaddin Güneş kimdir? Bahaddin Güneş kaç yaşında, nereli? Bahaddin Güneş hayatı ve biyografisi! İşte detaylar...

BAHADDİN GÜNEŞ KİMDİR?

Bahaddin Güneş; 10 Mart 1960 Trabzon doğumludur. Geçmişte futbolcu olan Bahaddin Güneş, aynı zamanda Şenol Güneşin de kardeşidir. Bahaddin Güneş futbolculuk döneminde defans ve orta saha mevkilerinde görev almıştır. Daha önce Sarıyer, Afyonspor, Hekimoğlu gibi takımlarda teknik direktörlük yapmış almış olan Güneş, şu anda İnegölspor'u çalıştırmaktadır.