"Ateş Böceğim" şarkısının mimarı besteci Baha Boduroğlu hayatını kaybetti. Bunun ardından vatandaşlar Baha Boduroğlu'nun hayatı, kariyeri ve biyografisini merak etti. Peki, Baha Boduroğlu kimdir, aslen nereli, mesleği ne, şarkıları nelerdir? İşte detaylar...

Gençlik Başımda Duman' albümünün 'Ateş Böceğim' şarkısıyla tanınan şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. Baha Boduroğlu kimdir? Nereli, mesleği ne, kaç yaşında vefat etti? Sanatçı Baha Boduroğlu'nun hayatı ve biyografisi!

BAHA BODUROĞLU ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

"Gençlik Başımda Duman" albümünün "Ateş Böceğim" şarkısıyla tanınan şarkıcı ve besteci Baha Boduroğlu, tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi.

BAHA BODUROĞLU KİMDİR?

Baha Boduroğlu (3 Şubat 1947, İstanbul - 20 Temmuz 2023) Türk pop müziği sanatçısı ve bestecisi.

Yaşamı

Gençlik yıllarında Kent Oyuncuları ve Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü Tiyatrolarında çalışmaya başladı. Güzin Sokullu ile burada tanıştı. İkili daha sonra Selmi Andak'ın tavsiyesi üzerine kendilerine tamamen müziğe adarlar. İkili ilk 45'liklerini 1971 yılında çıkartırlar. Boduroğlu, Aysel Gürel tanıştıktan sonra beraber şarkılar yapmaya başladılar. Gençlik Başımda Duman albümü o yılın en satan yapımlarından oldu. Ancak Güzin ile Baha ilerleyen yıllarda yollarını ayırdı. 2001 yılında Hurşid Yenigün, Esmeray, Atilla Atasoy, İskender Doğan, Ercan Turgut, Banu Kırbağ, Nur Yoldaş, Melike Demirağ, Semiha Yankı, Osman İşmen, ve Selçuk Alagöz ile beraber Eski Dostlar adlı bir müzik grubu kurdular.

Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gören sanatçı, 76 yaşında hayatını kaybetti.