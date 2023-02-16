Bağlılık Aslı Oscar aldı mı? Bağlılık Aslı filmi Oscar'a aday oldu mu?
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Bağlılık Aslı Oscar aldı mı? Bağlılık Aslı filmi Oscar'a aday oldu mu gibi konular merak konusu oldu. Filmseverler, Bağlılık Aslı filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Bağlılık Aslı Oscar aldı mı? Bağlılık Aslı filmi Oscar'a aday oldu mu?
Bağlılık Aslı, yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun gerçekleştirdiği 2019 çıkışlı dramatik filmdir. Bağlılık Aslı, 92. Akademi Ödülleri'nin En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü kategorisinde yarışmak üzere Türkiye'nin aday adayı olarak gösterildi. Bağlılık Aslı filminin konusu merak konusu oldu. Peki, Bağlılık Aslı Oscar aldı mı?Bağlılık Aslı filmi Oscar'a aday oldu mu?
Filmin, 92. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'nin aday adayı olarak gösterilmesi Türkiye'deki birçok sinema eleştirmeni tarafından olumsuz karşılandı. Eleştirmenler, filmin tek bir kare fotoğrafı, afişi veya fragmanı olmadan Türkiye'nin aday adayı olarak gösterilmesini Semih Kaplanoğlu'nun hükûmet ile olan yakın ilişkilerine bağladılar.
Yeni anne olan Aslı, kendi bebeği de olan Gülnihal adında bir bebek bakıcısı tutar. Aslı kısa süre sonra kendi uzun vadeli sırlarıyla yüzleşir.
Kübra Kip
Umut Kurt
Ece Yüksel
Almina Kavcı
Merve Şeyma Zengin
Jale Arıkan.
Oscar Aday Adayı olan Bağlılık Aslı filmi, 2019 yılında çekilmiştir. Başrollerinde Kübra Kip, Umut Kurt ve Ece Yüksel'in yer aldığı filmin yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu gerçekleştirmiştir.