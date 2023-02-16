Bağlılık Aslı filminin sonunda ne oluyor? Bağlılık Aslı final sahnesi İZLE! Bağlılık Aslı nasıl bitiyor?

ATV'de yayınlanan Bağlılık Aslı filminin sonu merak konusu oldu. Filmseverler, Bağlılık Aslı filminin son sahnesini araştırmaya başladı. Peki, Bağlılık Aslı filminin sonunda ne oluyor? Bağlılık Aslı final sahnesi nasıl? Bağlılık Aslı nasıl bitiyor?

Bağlılık Aslı final sahnesi İZLE! Bağlılık Aslı, yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun gerçekleştirdiği 2019 çıkışlı dramatik filmdir. Bağlılık Aslı, 92. Akademi Ödülleri'nin En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü kategorisinde yarışmak üzere Türkiye'nin aday adayı olarak gösterildi. Bağlılık Aslı filminin sonu merak konusu oldu. Peki, Bağlılık Aslı filminin sonunda ne oluyor? Bağlılık Aslı final sahnesi nasıl? Bağlılık Aslı nasıl bitiyor? Detaylar haberimizde...

BAĞLILIK ASLI KAÇ YILINDA, NEREDE ÇEKİLDİ?

Oscar Aday Adayı olan Bağlılık Aslı filmi, 2019 yılında çekilmiştir. Başrollerinde Kübra Kip, Umut Kurt ve Ece Yüksel'in yer aldığı filmin yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu gerçekleştirmiştir.

BAĞLILIK ASLI OYUNCU KADROSU!

Kübra Kip

Umut Kurt

Ece Yüksel

Almina Kavcı

Merve Şeyma Zengin

Jale Arıkan

BAĞLILIK ASLI FİLMİNİN SONUNDA NE OLUYOR?

Bağlılık Aslı filminde bebeğini dünyaya getiren Aslı, iş hayatına geri dönmek ister. Genç kadın bebeğine bakıcı arayışına girer fakat istediği kişiyi uzun bir süre bulamaz. Genç anne, hayatında birçok daha sorunla daha sorunla baş ederken bakıcı sorunu bir süre daha devam ederken kendisi gibi küçük bir çocuğu olan Gülnihal ile tanışır. Bakıcı olarak Gülnihal ile anlaşan Aslı, ilerleyen zamanda kendi uzun vadeli sırlarıyla yüzleşmek zorunda kalır.