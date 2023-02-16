ATV'de yayınlanan Bağlılık Aslı filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Bağlılık Aslı filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Bağlılık Aslı filminin konusu nedir? Bağlılık Aslı oyuncuları kimler? Bağlılık Aslı kaç yılında, nerede çekildi? İşte detaylar...

Bağlılık Aslı, yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu'nun gerçekleştirdiği 2019 çıkışlı dramatik filmdir. Bağlılık Aslı, 92. Akademi Ödülleri'nin En İyi Uluslararası Film Akademi Ödülü kategorisinde yarışmak üzere Türkiye'nin aday adayı olarak gösterildi. Bağlılık Aslı filminin konusu merak konusu oldu. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Bağlılık Aslı filminin konusu nedir? Bağlılık Aslı oyuncu kadrosu! Bağlılık Aslı kaç yılında, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

BAĞLILIK ASLI KONUSU NEDİR?

Yeni anne olan Aslı, kendi bebeği de olan Gülnihal adında bir bebek bakıcısı tutar. Aslı kısa süre sonra kendi uzun vadeli sırlarıyla yüzleşir.

BAĞLILIK ASLI OYUNCU KADROSU!

Kübra Kip

Umut Kurt

Ece Yüksel

Almina Kavcı

Merve Şeyma Zengin

Jale Arıkan