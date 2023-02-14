Kahramanmaraş'ta ve 10 ilde yaşanan depremlerin ardından Diyarbakır'ın ilçeleri merak edildi. Depremde etkilenen Bağlar ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ve hangi ile bağlı olduğu merak ediliyor. Peki, Bağlar nerede? Bağlar ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Bağlar ilçesi hangi ile bağlı?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından Diyarbakır'da da birçok yerde deprem hissedildi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi merak edildi. Peki, Bağlar nerede? Bağlar ilçesinin nüfusu, yüzölçümü ne kadar? Bağlar ilçesi hangi ile bağlı? İşte detaylar haberimizde...

BAĞLAR NEREDE?

Bağlar, Diyarbakır ilinin bir ilçesidir.

Nüfus: 399.499

Yüzölçümü: 438 km² (169 mil²)

BAĞLAR İLÇESİNİN NÜFUSU NEDİR?

Diyarbakır'da yer alan Bağlar ilçesinin nüfusu 399.499'dur.

BAĞLAR HANGİ İLE BAĞLI?

Bağlar, Diyarbakır ilinin merkez ilçelerinden biridir. Nüfusu yaklaşık 400.000'dir. Diyarbakır'ın en kalabalık ilçesidir.

Daha önceleri bir semt iken yeni çıkan bir kanunla merkez ilçe yapılmıştır. Nüfusun çoğunluğunu çocuk yaştakiler oluşturur. Burada yaşayan aileler genellikle çok çocukludur ve birçoğunu göç eden insanlar oluşturur. Yenihal semti civarında Kaymakamlık binası hazır hale getirilmiştir.

Diyarbakır Bağlar Belediyesi, 21.12.1993 tarih ve 93/5130 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin ilanının ardından, Sur ve Yenişehir ilk kademe belediyeleri birlikte kurulmuştur. Bağlar Belediyesi'nin hizmet alanında kurulduğu ilk dönemde toplam 7 mahalle (Alipınar, Fatih, Kaynartepe, Körhat, Muradiye, Yeniköy, 5 Nisan) bulunmaktaydı. Daha sonra yoğun göç sonucu Bağcılar, Yunus Emre, Şeyh Şamil, Selahattin Eyyübi, Mevlana Halit mahalleri oluşmuştur.

10.07.2004 tarihinde kabul edilen 5216 sayılı yasa ile 21 köy (Ağaçgeçit, Batıçanakçı, Çiçekliyurt, Çiftlik, Develi, Gömmetaş, Kabahıdır, Kolludere, Körtepe, Özdemir, Sarıdallı, Topraktaş, Topyolu, Yeşildallı, Tellikaya, Uzunbahçe, Buçuktepe, Pınaroğlu, Yukarı Mollalı, Tavşantepe, Batıkarakoç) ve bu köylere bağlı 24 mezra mahalle statüsüne geçirilerek Bağlar Belediyesi'ne bağlanmıştır. Böylece Bağlar Belediyesi 33 mahalleye hizmet götürmekle yükümlü bir belediye haline gelmiştir.

2008 yılı mart ayında ise Bağlar ilçe statüsü alarak ilçe belediyesi olarak ilan edilmiştir. 2009 yılı nüfus sayımına göre Bağlar'ın nüfusu 334954' tür, Bağlar'a ilişkin diğer idari veriler ise şöyledir:

Toplam Alan (2004'ten önce) : 7100 Hektar

Toplam Alan (2004 bağlanan köylerle beraber): 34300 Hektar

İmarlı Alanlar : 2925 Hektar (Bağlanan köyler hariç)

Kişi Başına Düşen Yeşil Alan : 0.7 metrekare