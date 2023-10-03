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Bağlar Mahallesi'nde Yol Asfaltlandı

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Bağcılar Mahallesi'nde yapılan yol çalışması tamamlandı ve 330 ton asfalt döküldü. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin güzelleştirilmesi için yapılan hizmetlerin gelecekte Diyarbakır'ın gurur kaynağı olacağını belirtti.