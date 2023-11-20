Bağlantısızlar Hareketi Kadınların Güçlendirilmesi ve Haklarının Genişletilmesi Konferansı Düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "Bağlantısızlar Hareketi Kadınların Güçlendirilmesi ve Haklarının Genişletilmesi" konulu uluslararası konferans düzenlendi.

Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova'nın ev sahipliğindeki konferansa Bağlantısızlar Hareketi üyesi ülkelerin üst düzey yöneticileri katıldı. Konferansta konuk kısmında Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün de yer aldı.

Muradova, konferansta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımcılara mesajını okudu.

Aliyev mesajında Azerbaycan'ın Bağlantısızlar Hareketi dönem başkanlığında hayata geçirilen faaliyetlerden bahsederek Kovid-19 salgınında "aşı milliyetçiliği"ne karşı atılan adımları, bazı ülkelere yapılan yardımları anlattı.

Azerbaycan'ın dönem başkanlığında sömürgecilik karşıtı girişimlere önem verdiklerini belirten Aliyev, "Özellikle Fransa'nın küresel düzeyde yürüttüğü yeni sömürgecilik politikasını ifşa ettik ve bu utanç verici uygulamaya son verilmesi çağrısında bulunduk." ifadesini kullandı.

Aliyev, sömürgeciliğin kadın hakları üzerinde de olumsuz etki bıraktığına dikkati çekti.

"Kadınların hayatın her alanında katma değer oluşturmasını teşvik etmeye devam edeceğiz"

???????Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, konferansta yaptığı konuşmada, ülkelerin uzun vadede kalkınma vizyonunu yakalaması, sürdürülebilirliğini sağlaması, vatandaşların refah düzeyinin artırılması için kadın ve erkeklerin kalkınma hamlesinin her sürecinde dayanışma içerisinde yer alması gerektiğini söyledi.

Yenigün, kadınların ekonomik ve sosyal yaşama katılımlarının güçlendirilmesi için Türkiye'de yapılan çalışmaları anlatarak, "Hem özel hem kamu sektöründe kadınların karar alma mekanizmalarına etkin katılımları için yaptığımız çalışmalar sonucunda iş dünyası, siyaset, bürokrasi, akademi, hukuk ve askeri gibi alanlarda karar alma mekanizmalarında yer alan kadınların sayısı gün geçtikçe artıyor." dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında etkin ve kalıcı tedbirlerin alınmasına dair çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini vurgulayan Yenigün, "Kadınların bilgi, yetenek ve tecrübelerinden faydalanmayan ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınma yarışında geride kalacağı gerçeğinden hareketle, sosyal ve ekonomik büyüme ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmak için kadınların hayatın her alanında katma değer oluşturmasını teşvik etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Yenigün, "Türkiye Yüzyılı" programına ilişkin şunları kaydetti:

"Bu program, Türkiye'nin çağa yön veren bir ülke olmaya başladığının işareti ve sembolüdür. Bu dönemde başarıya ulaşmanın ve vatandaşlarımızın refahını sağlamanın, nüfusun yüzde ellisini oluşturan kadınlar olmadan mümkün olmadığının bilincindeyiz. Kadın liderlerin küresel etkisini artırmak için toplumlarımızda eşitlik ve kapsayıcılık için daha fazla çaba göstermeliyiz. Kadınların liderlik pozisyonlarına erişimini kolaylaştırmak ve destekleyici politikaları teşvik etmek bu anlamda çok önemlidir. Kadınların toplumsal hayatın her alanında daha aktif, üretken ve güçlü şekilde yer almaları, adil bir şekilde hak, kaynak ve fırsatlardan yararlanmaları ve kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetin önlenmesi için çalışmalarımıza kardeş ülke Azerbaycan'la güçlü işbirliklerinde kararlılıkla devam edeceğimize inanıyorum."

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