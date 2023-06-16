Bağkur kurban bayramı maaş ve ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bağkur kurban bayramı maaş ve ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihi!
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Kurban bayramı yaklaşırken en çok merak edilen sorular arasında maaş ve ikramiyeleri dair yapılan Bağkur kurban bayramı maaş ve ikramiyesi ne zaman ödenecek? Soruları oluyor ve merak ediliyor. Peki, Bağkur kurban bayramı maaş ve ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bağkur kurban bayramı maaş ve ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihi!
Bağkur kurban bayramı maaş ve ikramiyesine dair araştırmalar devam ederken yapılan açıklamalar ile Bağkur kurban bayramı maaş ve ikramiyesi ne zaman ödenecek? Sorusu yanıt buldu. Kurban Bayramı öncesi emeklilerin beklediği haber geldi. Emekli maaş ve ikramiyeleri ne zaman ödeneceği konusu böylece netlik kazandı. Peki, Bağkur kurban bayramı maaş ve ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bağkur kurban bayramı maaş ve ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihi!
BAĞKUR kapsamındakilerin haziran dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran'da ödenecek. Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise maaş ve ikramiye ödemeleri 23 Haziran'da yapılacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu. 14,4 milyon emekliye toplamda 25,7 milyar lira ikramiye ödenecek.
- Ödeme günü 17-18 olanlar 17 Haziran'da,
- Ödeme günü 19-20 olanlar 18 Haziran'da
- Ödeme günü 21-22 olanlar 19 Haziran'da,
- Ödeme 23-24 olanlar 20 Haziran'da,
- Ödeme günü 25-26 olanlar 21 Haziran'da aylık ve ikramiyelerini alacak.