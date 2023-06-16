Kurban bayramı yaklaşırken en çok merak edilen sorular arasında maaş ve ikramiyeleri dair yapılan Bağkur kurban bayramı maaş ve ikramiyesi ne zaman ödenecek? Soruları oluyor ve merak ediliyor. Peki, Bağkur kurban bayramı maaş ve ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bağkur kurban bayramı maaş ve ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihi!

Bağkur kurban bayramı maaş ve ikramiyesine dair araştırmalar devam ederken yapılan açıklamalar ile Bağkur kurban bayramı maaş ve ikramiyesi ne zaman ödenecek? Sorusu yanıt buldu. Kurban Bayramı öncesi emeklilerin beklediği haber geldi. Emekli maaş ve ikramiyeleri ne zaman ödeneceği konusu böylece netlik kazandı. Peki, Bağkur kurban bayramı maaş ve ikramiyesi ne zaman ödenecek? Bağkur kurban bayramı maaş ve ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihi!

BAĞKUR KURBAN BAYRAMI MAAŞ VE İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

BAĞKUR kapsamındakilerin haziran dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 22 Haziran'da ödenecek. Emekli Sandığı kapsamında olanlara ise maaş ve ikramiye ödemeleri 23 Haziran'da yapılacak.

EMEKLİ MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-23 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını duyurdu. 14,4 milyon emekliye toplamda 25,7 milyar lira ikramiye ödenecek.

SSK KAPSAMINDAKİLERİN MAAŞ VE İKRAMİYE GÜNLERİ