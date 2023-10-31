Esnafa erken emeklilik imkanı sağlayacak BAĞKUR 7200 primle emeklilik çıktı mı? BAĞKUR prim gün sayısı düştü mü? Bağ-Kur'dan sigortası olan vatandaşlar mevcut sistemde 9 bin günden emekli olabiliyor. Prim eşitleme ile sistemiyle Bağ-Kur ile SSK'dan sigortası olanlar arasındaki fark kapatılacak. 31 Ekim tarihli Kabine Toplantısı'nda Bağ-Kur erken emeklilik ile ilgili çalışmaların masaya yatırılması bekleniyor.

BAĞKUR 7200 primle emeklilik çıktı mı? BAĞKUR prim gün sayısı düştü mü? Esnafa erken emeklilik müjdesi yolda

BAĞKUR 7200 primle emeklilik çıktı mı? BAĞKUR prim gün sayısı düştü mü? Esnafa erken emeklilik imkanı getirecek düzenleme için hazırlıklarda sona gelindi. Uzun süredir gündemde olan düzenlemenin Kabine Toplantısı'nda masaya yatırılacağı tahmin ediliyor. Düzenleme hayata geçerse, Bağ-Kur sigortası olanlar yaklaşık 5 yıl erken emekli olabilecek.

BAĞKUR 7200 PRİMLE EMEKLİLİK ÇIKTI MI?

Uzun bir aranın ardından toplanacak olan kabinenin gündeminde Bağ-Kur sigortası olan vatandaşların durumu da konuşulacak.

Prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Bağ-Kur prim gün sayısı indirimi ile ilgili bir gelişme olursa detaylar haberimizde yer alacak.

GÜN SAYISI EŞİTLENECEK

Bağ-Kur prim eşitlemesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gerekli talimatları aldıklarını dile getiren Bakan Işıkhan, şu ifadelere yer verdi:

"7 bin 200'e güne düşürülmesi bizim için önemli sözlerden biri, bu konudaki çalışmalarımıza başladık. 9 bin yerine 7 bin 200 ödeyerek Bağ-Kur'lulara 5 yıl öncesinde emekli olma hakkı tanıyoruz. Bu konuda temel değişkenlerimiz, standartlarımız olacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz."

YENİ TORBA YASADA YER ALMASI BEKLENİYOR

Bağ-Kur prim günü indiriminin Meclis'e gelecek yeni torba yasada yer alması bekleniyor. Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7 bin 200 güne inecek. Böylece Bağ-Kur sigortası bir vatandaş 1800 gün yani 5 yıl erken emekli olabilecek.

EKONOMİ MASAYA YATIRILACAK

Merkez Bankası'nın faiz arttırım kararının ekonomiye yansımaları ele alınacak. Enflasyonla mücadele ve Başkan Erdoğan'ın marketlere yaptığı indirim çağrısının sonuçları değerlendirilecek.

Başkan Erdoğan, son kabine toplantısında yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceğini söylemişti. Meclis gündemine gelmesi beklenen çalışmadaki son durum da kabinede ele alınacak konu başlıkları arasında olacak.

Konut ve kira sektöründeki son gelişmeler de masaya yatırılacak.

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