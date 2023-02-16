Gelir İdaresi Başkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada Bağışlar vergiden düşülecek mi? Sorusunu yanıtladı. Spor, sanat, iş ve siyaset dünyası Türkiye Tek Yürek kampanyasında bir araya geldi. Yapılan açıklamanın ardından birçok kişi tarafından kafa karışıklığına neden olan Bağışlar vergiden düşülecek mi? Sorusu yanıt buldu. Peki, Bağışlar vergiden düşülecek mi? Deprem bağışları vergiden düşürülecek mi? Gelir İdaresi Başkanlığı açıkladı!

BAĞIŞLAR VERGİDEN DÜŞÜLECEK Mİ?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğü belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Sosyal medyada, yapılan bağış ve yardımların vergiden düşüldüğü yönünde paylaşımların devam ettiği görülmektedir. Kamuoyunun ve vergi mükelleflerinin doğru bilgilendirilmesi adına konunun yeniden açıklanması gerekli görülmüştür.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları belli şartlarla bağış ve yardımların elde edilen gelirden, kurum açısından kazançtan indirilmesi imkanı vermektedir. Kazançtan indirim ile vergiden indirim tamamen birbirinden farklı kavramlardır. Bağış ve yardımlar gerekli şartları taşıyorsa ilgili yılın vergi matrahının tespitinde gelirden, kurumlar için kazançtan indirilir. Bu indirim sonucu kalan tutar vergiye tabi olur.

ÖRNEKLERLE AÇIKLANDI

Konuyu basit bir örnekle anlatmak gerekirse; 100 bin TL kazancı olan bir kurum 20 bin TL AFAD'a bağış yaptığında kazancından 20 bin TL'yi indirecektir. Kalan 80 bin TL üzerinden yüzde 20 oranında hesaplanan 16 bin TL kurumlar vergisi ödeyecektir. Özetle, vazgeçilen vergi tutarı 4 bin TL'dir."