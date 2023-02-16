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Bağış yayınında kaç para toplandı? Türkiye Tek Yürek kampanyasında kaç TL bağış toplandı?

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Bağış yayınında kaç para toplandı? Sorusu, Binlerce kişinin hayatını kaybettiği asrın felaketinde yaraların sarılması için TV kanallarının ortak yayınıyla düzenlenen Türkiye Tek Yürek kampanyasında kaç TL bağış toplandı merak edenler tarafından sorgulatılıyor. Peki, Bağış yayınında kaç para toplandı? Türkiye Tek Yürek kampanyasında kaç TL bağış toplandı?

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Yaklaşık 8 saat süren program boyunca Depremzedeler için düzenlenen "Türkiye Tek Yürek" Bağış yayınında kaç para toplandı? Türkiye, KKTC ve Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına yüz binlerce kişi bağış yaptı. Peki, Bağış yayınında kaç para toplandı? Türkiye Tek Yürek kampanyasında kaç TL bağış toplandı?

BAĞIŞ YAYININDA KAÇ PARA TOPLANDI?

Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve halk depremzedelere destek oldu. Yaklaşık 8 saat süren programda toplanan bağış miktarı 115 milyar TL'yi aştı. Ortak yayın boyunca 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı ve 9 milyon 10 bin adet SMS gönderildi.

Bağış yayınında kaç para toplandı? Türkiye Tek Yürek kampanyasında kaç TL bağış toplandı?

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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