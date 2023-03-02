Bağış kampanyasında kaç para toplandı? Sorusu birçok futbolsever başta olmak üzere vatandaşların gündeminde yer alıyor ve arama motorlarında araştırılıyor. TFF ve Kulüpler Birliği önderliğinde futbolun en önemli figürleri "Omuz Omuza" bağış kampanyasında bir araya geldi. İngiliz ekibi Hull City ve TV8'in sahibi olan Acun Ilıcalı ile ortak yayın yaptığı kanalların sunucuları Seyhan Şaşko, Ezgi Sütçü Ercan gibi isimlerle gecede organizasyonu yürüttü. Peki, Bağış kampanyasında kaç para toplandı? Omuz Omuza kampanyasında kaç TL toplandı?

BAĞIŞ KAMPANYASINDA KAÇ PARA TOPLANDI?

Acun Ilıcalı depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan miktarın 845,7 milyon lira olduğunu açıkladı.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüplerinin başkanları, teknik direktörleri, futbolcular, hakemler, Ampute ve Kadın milli takımlarının yanı sıra depremden en fazla zarar gören futbol kulübü olan Hatayspor'dan teknik direktör Volkan Demirel, antrenörler Gökhan Zan, Ekrem Ekşioğlu, Gökhan Kağıtçıoğlu ve Osman Ateş de geceye katıldı. Türk futbolunun efsane teknik direktörleri Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş programda bir arada oturdu. Ayrıca, Alex de Souza, Hagi, Guardiola, İlkay Gündoğan, Elmander, Felipe Melo, Reece James, Gullit, Kaka, Jurgen Klopp, Sir Mo Fara,h Arteta, Ronald de, Boer Arsene Wenger gibi isimler yayına katılıp destek çağrısı yaptı.

Toplanan önemli bağışlar şöyle: