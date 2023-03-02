Bağış kampanyasında kaç para toplandı? Omuz Omuza kampanyasında kaç TL toplandı?
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Gerçekleşen yayın ile birliket Bağış kampanyasında kaç para toplandı? Merak konusu oldu. TFF ve Kulüpler Birliği'nin depremzedeler için düzenlediği "Omuz Omuza" yardım kampanyasına futbol camiasının önemli isimleri katıldı. Peki, Bağış kampanyasında kaç para toplandı? Omuz Omuza kampanyasında kaç TL toplandı?
Bağış kampanyasında kaç para toplandı? Sorusu birçok futbolsever başta olmak üzere vatandaşların gündeminde yer alıyor ve arama motorlarında araştırılıyor. TFF ve Kulüpler Birliği önderliğinde futbolun en önemli figürleri "Omuz Omuza" bağış kampanyasında bir araya geldi. İngiliz ekibi Hull City ve TV8'in sahibi olan Acun Ilıcalı ile ortak yayın yaptığı kanalların sunucuları Seyhan Şaşko, Ezgi Sütçü Ercan gibi isimlerle gecede organizasyonu yürüttü. Peki, Bağış kampanyasında kaç para toplandı? Omuz Omuza kampanyasında kaç TL toplandı?
BAĞIŞ KAMPANYASINDA KAÇ PARA TOPLANDI?
Acun Ilıcalı depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan miktarın 845,7 milyon lira olduğunu açıkladı.TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüplerinin başkanları, teknik direktörleri, futbolcular, hakemler, Ampute ve Kadın milli takımlarının yanı sıra depremden en fazla zarar gören futbol kulübü olan Hatayspor'dan teknik direktör Volkan Demirel, antrenörler Gökhan Zan, Ekrem Ekşioğlu, Gökhan Kağıtçıoğlu ve Osman Ateş de geceye katıldı. Türk futbolunun efsane teknik direktörleri Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş programda bir arada oturdu. Ayrıca, Alex de Souza, Hagi, Guardiola, İlkay Gündoğan, Elmander, Felipe Melo, Reece James, Gullit, Kaka, Jurgen Klopp, Sir Mo Fara,h Arteta, Ronald de, Boer Arsene Wenger gibi isimler yayına katılıp destek çağrısı yaptı.
Toplanan önemli bağışlar şöyle:
- TFF: 80 milyon lira ve bin konteyner
- Trendyol: 50 milyon lira
- Iğdır Futbol Kulübü:5 milyon TL
- Flo Ayakkabı: 5 milyon TL
- Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ: 2 milyon TL
- Yeniköy Motors sahibi Nevzat Kaya: 3 milyon TL
- Napoli futbolcusu Eljif Elmas: 100 bin euro
- Bodrumspor: 1 milyon TL
- Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: İç saha maçları gelirleri + 20 milyon TL
- Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım tüm takım adına: 5 milyon TL
- Rezan Epözdemir: 2 milyon TL
- Pelin Türker: 50 konteyner
- Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 5 milyon TL
- Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: 7 milyon TL
- Passolig Genel Müdürü Atıl Aykar: 5 milyon TL
- İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu tüm takımı adına: 5 milyon TL
- Belçika Kulübü Westerlo: 7 milyon TL bağışladı. Acun Ilıcalı, bu bağışı 10 milyon TL'ye yuvarladı.
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç,: Kulüp olarak 100 milyon TL + yaz ayına kadar devam edecek konteyner desteği
- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Kulüp adına 6 adet okul yaptırılacak
- Ergunlar Lojistik: 5 milyon TL
- AYEMDER: 6 milyon değerinde konteyner ekipmanları
- 1907 Fenerbahçe Derneği: 10 milyon TL
- Mehmet Evyap: 5 milyon lira
- PSG: 1 milyon euro
- Digiturk: 20 milyon TL
- Avrupa Kulüpler Birliği: 500 bin euro
- Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: 500 milyon lira maliyetle 1000 konteyner ve 250 kalıcı konut
- MHK Başkanı Lale Orta: Hakem camiası olarak 1 milyon 612 bin 692 lira
- Kuşadasıspor: 1 milyon TL
- Türkerler Holding: 50 konteyner
- Ali Düşmez, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu: 100 konteyner
- Hakan Çalhanoğlu: A Milli Takım futbolcuları ile 6 milyon TL
- Tony Montana Sivasspor sponsoru: 1 milyon TL
- Suşehri Eğitim Vakfı: 1 milyon TL
- Dikran Gülmezgil: 2 milyon TL
- Juan Mata: 4 milyon lira
- Bafetimbi Gomis: 4 milyon lira
- Boluspor: 1 milyon lira
- Kasımpaşa Kulübü: 100 prefabrik ev
- Eyüpspor futbolcuları: 1 milyon lira
- Eyüpspor: Stat gelirleri ile 5 milyon TL
- Beşiktaş asbaşkanı Emre Kocadağ: 2 milyon TL
- Erdal Alkış: 3000 konteyner (200 milyon TL değerinde)
- Mehmet Cemiloğlu: 2 milyon TL
- Şevket Çelik: 2 milyon TL