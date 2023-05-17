28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sonuçların netleşmesiyle, TBMM'nin tüm vekilleri de belli oldu. Bunun ardından vatandaşlar, bağımsız milletvekili seçildi mi? 2023 seçimlerinde bağımsız adaylardan milletvekili olan oldu mu, hangi ilden veya ilçeden seçildi? merak etti. İşte detaylar...

28. Yasama Döneminde TBMM'de 30 yaş altında 5 milletvekili görev yapacak. Buna göre, yeni yasama döneminde AK Parti 30 yaş altında 4 milletvekilini Meclis'e taşırken, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) bir milletvekili ile Meclis'te yer alacak. Peki, Bağımsız milletvekili seçildi mi? 2023 seçimlerinde bağımsız adaylardan milletvekili olan oldu mu, hangi ilden veya ilçeden seçildi? İşte bilgiler...

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ Mİ 2023?

Bu seçimlerde bağımsız milletvekili adaylarından herhangi bir isim milletvekili seçilemedi.

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ SEÇİLMEK İÇİN KAÇ OY ALINMASI GEREKİYOR?

Bağımsız milletvekili adaylarının vekil seçilmesi için illere göre farklı sayıda oy alması gerekiyor. Bu sistem D'Hondt sistemine göre hesaplanıyor.

D'HONDT SİSTEMİ NEDİR?

D'Hondt yöntemi, Belçikalı hukukçu ve matematikçi Victor D'Hondt tarafından 1878'de tasarlanmış nispi temsil hesaplama yöntemidir. Türkiye'de 1961'den bu yana –1965 Millet Meclisi genel seçimi ile 1966 Millet Meclisi ara seçimi dışında– bütün milletvekili genel ve ara seçimlerinde d'Hondt sistemi uygulanmıştır; günümüzde de yürürlükte olan sistem budur.

2023 SEÇİMLERDE KAÇ BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYI SEÇİME KATILDI?

57 seçim çevresinden 151 bağımsız aday katılmaktadır.

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İÇİN BARAJ VAR MI?

Bağımsız adaylar için baraj uygulaması bulunmamaktadır. Siyasi partilerin meclise girebilmesi için tek başlarına ya da diğer siyasi partilerle girdiği ittifakın aldığı oy, yurt içi, yurt dışı ve gümrük kapıları birlikte toplam en az %7 olmak zorundadır.

Ayrıca, ittifaktaki partiler için bu seçimde, önceki seçimden farklı olarak, milletvekili dağılım hesabına toplam ittifak oyu değil, ittifak oyunun oransal olarak partilerin kendi oyuna eklenmesiyle oluşan son parti oyu girmektedir. Tek başına giren partiler ve bağımsız adaylar için bu durumda değişiklik yoktur.