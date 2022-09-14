Bağımsız konut tanımlaması, günlük hayatta sık sık denk geldiğimiz tabirlerden bir tanesidir. Birçok farklı alanda kullanılmakta olan Bağımsız konut ne demek? Ve Bağımsız konut nedir? Soruları, vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Peki, Bağımsız konut ne demek? Bağımsız konut nedir? Bağımsız konut ne anlama geliyor?

Özellikle de konut ile ilgili işlemler gerçekleştirirken ve araştırma yaparken karşımıza çıkan Bağımsız konut tanımlaması, birçok vatandaş tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Bağımsız konut ne demek? Bağımsız konut nedir? Bağımsız konut ne anlama geliyor?

BAĞIMSIZ KONUT NE DEMEK?

Bağımsız Konut, kat mülkiyeti veya irtifakı kurulmuş yapılarda, ana taşınmazın ayrı ayrı ve başlı başına kullanabilir kısımlarını ifade etmektedir. Kat mülkiyeti kütüğünde kendine ait sayfası olur. Konut, dükkan, mağaza, kömürlük, su deposu, garaj gibi yapı elemanları birbirinden bağımsız bölümlerdir.