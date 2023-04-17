BEDAŞ sitesinde yer alan planlı elektrik kesintisi duyurusunun ardından vatandaşlar Bağcılar elektrik kesintisi hakkındaki detayları araştırdı. Bağcılar'da meydana gelen elektrik kesintisinin üzerine arama motorlarında Bağcılar elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? soruları araştırıldı.

Bağcılar elektrikler ne zaman gelecek? sorusu merak ediliyor. 17 Nisan Pazartesi günü Bağcılar'da meydana gelen elektrik kesintisinin ardından vatandaşlar Bağcılar elektrikler ne zaman gelecek? sorusuna yanıt aradı. BEDAŞ tarafından yapılan duyurunun ardından merak edilen Bağcılar elektrikler ne zaman gelecek? 17 Nisan Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

BAĞCILAR ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

BEDAŞ tarafından yapılan açıklama şöyle;