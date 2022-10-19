İstanbul Bağcılar'da elektrik kesintisi olacak mı merak ediliyor. İstanbul Bağcılar'ın bazı kesimlerinde 19-20-21-22 Ekim tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman? 19-20-21-22 Ekim Bağcılar'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? Bağcılar'da elektrikler ne zaman gelir? İşte tüm elektrik kesintileri ve saatleri...

Bağcılar elektrik kesintileri ve saatleri merak ediliyor. Bağcılar hangi mahallede saat kaçta elektrikler kesilecek? 19-20-21-22 Ekim günleri İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. Peki, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman? 19-20-21-22 Ekim Bağcılar'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul Bağcılar elektrik kesintisi ve detayları…

İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN 2022?

19 Ekim Çarşamba Bağcılar Elektrik Kesintisi Olacak Yerler ve Saatleri:

NO: 33946548

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 15., 63., YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 19/10/2022 00:00:00 - 19/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33946566

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 63., YALÇIN KOREŞ sk bölgelerinde 19/10/2022 00:00:00 - 19/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33946606

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1608., 1612., 1615., 1620., 1622., 1623., 1624. sk bölgelerinde 19/10/2022 09:00:00 - 19/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33716432

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1592., 1593., 1594., 1595., 1596., 1597., 1607., 1608., 1610., BAĞCILAR ASFALTI sk / YENİMAHALLE mah 1540., 1545., 1546., 1547., 1550., BAĞCILAR ASFALTI, DÖKÜMCÜLER, ŞEHİT GÜNTAY POLAT sk bölgelerinde 19/10/2022 14:00:00 - 19/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

20 Ekim Perşembe Bağcılar Elektrik Kesintisi Olacak Yerler ve Saatleri:

NO: 33946573

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -EVREN mah sk bölgelerinde 20/10/2022 03:00:00 - 20/10/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34233316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1417., 1418., 1419., 1442., 1448., 1450., 1451., 1452., 1453., 1454., 1455., 1456., 1459., 1460., 1461., 1462., 1464., İSTİKLAL sk bölgelerinde 20/10/2022 09:00:00 - 20/10/2022 12:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33946607

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1617., İNÖNÜ sk / MAHMUTBEY mah İNÖNÜ sk bölgelerinde 20/10/2022 09:00:00 - 20/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34232317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2539., 2540., 2581., 2640., 2643., 2646., 2647., 2648., 2649., 2650., KÜÇÜK HALKALI, ORDU sk bölgelerinde 20/10/2022 10:00:00 - 20/10/2022 16:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 33716433

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1275., 1281., 1282., 1283., 1285., 1286., 1287., 1288., 1289., 1290., 1291., 1292., 1293., 1294., 1295., 1300., 1313., 1316., 1318., 1319., 1322., 1323., 1324., 1325., 1327., 1330., 1357., ANAFARTALAR, ÜSKÜP sk bölgelerinde 20/10/2022 14:00:00 - 20/10/2022 18:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

21 Ekim Cuma Bağcılar Elektrik Kesintisi Olacak Yerler ve Saatleri:

NO: 33946579

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -GÜNEŞLİ mah sk bölgelerinde 21/10/2022 03:00:00 - 21/10/2022 05:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34323317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1682., 1683. sk bölgelerinde 21/10/2022 09:00:00 - 21/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

22 Ekim Cumartesi Bağcılar Elektrik Kesintisi Olacak Yerler ve Saatleri:

NO: 33946335

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -YILDIZTEPE mah sk bölgelerinde 22/10/2022 02:00:00 - 22/10/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34307526

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1685., 1723., 1724. sk / YENİMAHALLE mah 1590. sk bölgelerinde 22/10/2022 09:00:00 - 22/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34392316

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2414. sk bölgelerinde 22/10/2022 09:00:00 - 22/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Yeni Kablo Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34340317

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1684., 1685., 1686., 1687., 1688. sk bölgelerinde 22/10/2022 09:00:00 - 22/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 34307528

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1684., 1685., 1686., 1687., 1688. sk bölgelerinde 22/10/2022 09:00:00 - 22/10/2022 17:00:00 saatleri arasında Yatırım / Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.