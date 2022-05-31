Bağcılar Belediye Başkanı kimdir? Bağcılar Belediye'si hangi partiden? - Haberler

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Abdullah ÖZDEMİR hakkında araştırmalar yapılıyor. Abdullah ÖZDEMİR kimdir? Bağcılar Belediye Başkanı kimdir? Bağcılar Belediye'si hangi partiden? ? Abdullah ÖZDEMİR hayatı ve biyografisi!

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

1983 yılında Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya gelen Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Özdemir, siyasete Bağcılar İlçe Gençlik Kollarında başladı. 2007 - 2013 yılları arasında da Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu görevinde yer alan Özdemir, Kasım 2013 yılında Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı'ndan ayrıldı. 2014 yılında AK Parti'den Bağcılar Belediye Meclis üyesi seçilen Özdemir, bu dönemde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı. 2019 yılında yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliğine seçilen Özdemir, hâlen Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanlığı görevini yürütmektedir. Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından Bağcılar Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimde Meclis üyelerinin teveccühleriyle belediye başkanlığı görevine seçildi. İngilizce bilen Özdemir, evli ve 2 çocuk babasıdır

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