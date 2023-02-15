Bağcılar Belediye Başkanı kim, hangi partiden? Bağcılar Belediyesi hangi parti?
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BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI KİM?
Bağcılar Belediyesi'nin başkanlık görevini Abdullah Özdemir yapmaktadır.
BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?
1983 yılında Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dünyaya gelen Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
İstanbul Kültür Üniversitesi'nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Özdemir, siyasete Bağcılar İlçe Gençlik Kollarında başladı. 2007 - 2013 yılları arasında da Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.
AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu görevinde yer alan Özdemir, Kasım 2013 yılında Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı'ndan ayrıldı.
2014 yılında AK Parti'den Bağcılar Belediye Meclis üyesi seçilen Özdemir, bu dönemde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı. 2019 yılında yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliğine seçilen Özdemir, hâlen Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanlığı görevini yürütmektedir.
Türk Dünyası Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ve UCLG-MEWA Konsey ve Dünya Konseyi üyesidir.
Özdemir, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılmasının ardından Bağcılar Belediye Meclisi'nin 2022 yılı Nisan ayındaki toplantısında yapılan seçimde Meclis üyelerinin teveccühleriyle belediye başkanlığı görevine seçildi.
İngilizce bilen Özdemir, evli ve 2 çocuk babasıdır.